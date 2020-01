Sequestrato centro commerciale ingrosso

(ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - La polizia locale di Napoli, in esecuzione di un decreto emesso dal gip di Napoli, ha sequestrato, lo scorso 13 gennaio, la sede del centro commerciale all'ingrosso "The New Maxhao" di via Gianturco, di proprietà della Immobiliare MariaRosaria srl, al termine di indagini della V sezione della Procura di Napoli, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Amato. Lo rende noto un comunicato a firma del procuratore di Napoli Giovanni Melillo e del procuratore aggiunto Sergio Amato.

Gli inquirenti ipotizzano i reati di edificazione e lottizzazione abusiva concretizzatisi, secondo quanto emerso dalle indagini, tra gennaio e ottobre 2018. Per i locali a cui sono stati apposti i sigilli, è stata anche disposta la chiusura: entro 40 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sequestro, i commercianti dovranno rimuovere i beni che non rientrano "nell'ambito di applicazione del vincolo cautelare".