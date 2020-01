Scontro metro: da domani sette treni

(ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - A tre giorni dall'incidente ferroviario a Piscinola, l'Anm, Azienda napoletana mobilità, ha verificato la sostenibilità della tratta con 7 treni con una frequenza in ogni stazione di circa 12 minuti di media. Sarà dunque possibile ripristinare il servizio da Colli Aminei fino a Garibaldi, a partire da domani.

Contemporaneamente l'Azienda sta lavorando per rimettere in circolazione altri due convogli, riportando la situazione dei treni alla quantità circolante precedente. Il trasporto su gomma fra Piscinola, Chiaiano, Frullone, Colli Aminei e viceversa (le tratte al momento non servite dalla metropolitana) sarà gratuito per i passeggeri. Oggi Anm ha diramato, infatti, una circolare interna che da domani ufficializza la possibilità di usare un unico biglietto per prendere i bus di interscambio nella zona di Piscinola e utilizzarlo anche per entrare nella Linea 1 a Colli Aminei.