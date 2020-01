Luigi Napolitano candidato M5S Senato

(ANSA) - ROMA, 17 GEN- Con 708 voti Luigi Napolitano sarà il candidato del M5S alle suppletive 2020 per il Collegio uninominale di Napoli, Campania - 07 per il Senato. Così hanno scelto gli iscritti M5s della Campania che ieri hanno votato in 1974 la loro preferenza su Rousseau. Oltre a Napolitano, ex compagno universitario di Luigi Di Maio, erano in corsa Mariano Peluso che ha preso 511 voti; Emanuela Ferrante, 205 voti; il rapper Luca "Lucariello" Caiazzo 171 voti; Teresa Esposito, 120 voti; Stefania Palermo, 102 voti; Fabio Montagnaro, 99 voti; - Evaristo Cicatiello, 31 voti; Domenico Galardo, 23 voti; Gianpaolo D'Eugenio, 4 voti.