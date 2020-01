Calcio:Gattuso,Meret patrimonio Napoli ma ora Ospina davanti

(ANSA) - NAPOLION, 17 GEN - "Meret è un patrimonio del Napoli, Ospina ha un vissuto diverso, ora cerco questo tipo di gioco ed è un pizzico più avanti Ospina". Lo ha detto il tecnico del Napoli Rino Gattuso confermando che domani sarà ancora il colombiano il titolare in porta contro la Fiorentina.

"Meret - ha spiegato - non sta lavorando con continuità, ha ancora fastidi al fianco, è normale che se cerco il palleggio da dietro Ospina è più avanti. Il portiere però deve prima parare, non ci serve un libero per giocare portiere volante. Ho solo detto che è più avanti Ospina e Meret non è al 100%".

Gattuso si è soffermato anche su Insigne e Fabian Ruiz: "Lorenzo - ha detto - è il capitano e si deve assumere le responsabilità. Sta giocando bene a livello qualitativo e deve dare continuità a quello che fa. Tutti stanno dando il massimo e qualcosa di migliore lo intravedo. Fabian? E' fortissimo, sta giocando bene, forse può sbagliare qualcosa ma esprime grande qualità, sa fare cose che solo i grandi fanno. Se vogliamo un giocatore che corre e fa pressione non sono le sue caratteristiche. Non è il suo ruolo il vertice basso, ma fa comunque girare la squadra". (ANSA).