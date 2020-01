Vertice Italia-Francia a Napoli il 27/2

(ANSA) - NAPOLI, 16 GEN - Si terrà il 27 febbraio il vertice di Napoli tra Italia e Francia. Lo ha annunciato il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, in un tweet spiegando che il summit è stato tra i temi dell'incontro con la collega francese Amélie de Montchalin oggi a Parigi. Ieri il presidente francese Emmanuel Macron aveva anticipato che il vertice si sarebbe svolto in febbraio nella città partenopea senza tuttavia precisare in quale data. Gli altri temi dell'incontro di oggi, ha aggiunto Amendola, sono stati il Green Deal europeo, la Conferenza sul futuro dell'Europea, le migrazioni, l'allargamento dell'Ue ai Balcani e il Bilancio europeo 2021-2027.