Truffa a danni Stato,10 misure cautelari

(ANSA) - BENEVENTO, 16 GEN - La Guardia di Finanza sta eseguendo dieci ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del tribunale di Benevento al termine di un'indagine nei confronti di altrettanti soggetti accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, reati tributari, riciclaggio e autoriciclaggio. In corso anche il sequestro di beni e società per un valore complessivo di 4 milioni. I dettagli dell'operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa del procuratore di Benevento Aldo Policastro in programma in procura alle 11.30.