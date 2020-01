Scontro metro: funziona tratta parziale

(ANSA) - NAPOLI, 16 GEN - E' in funzione, anche oggi, limitatamente al tratto tra da Colli Aminei a Dante la metropolitana Linea 1 di Napoli.

Sono ancora in corso le verifiche sull'infrastruttura dal cui esito dipende l'attivazione completa del servizio, in corrispondenza del tratto dove, due giorni fa, si è verificato incidente fra 3 convogli.

In sostituzione della metro, Anm ha attivato delle linee di pullman integrative, a copertura delle tratte interrotte: Linea 665 sul percorso della metro da Scampia a Frullone, Chiaiano-Ospedali (Policlinico Cardarelli e Colli Aminei) dalle ore 06:00 alle 23:00 con frequenza di 15 min; la navetta 602 attiva da Dante a Garibaldi. Restano comunque i disagi per numerosi viaggiatori e le conseguenze pesanti sul traffico.(ANSA).