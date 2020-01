Medici aggrediti all'ospedale del Mare

(ANSA) - NAPOLI, 16 GEN - Un' ennesima aggressione ai danni del personale sanitario è accaduta stamane nel reparto psichiatrico dell'Ospedale del Mare nei confronti di due infermiere e due medici da parte dei parenti di una paziente come denunciato dalle stesse protagoniste. Il padre ed il fratello di una degente del reparto di psichiatria al rifiuto del personale medico di cambiare la stanza alla giovane paziente, non era possibile, hanno aggredito le infermiere ed i medici con calci e pugni. Solo l'intervento dei Carabinieri è riuscito a mettere fine all'ira di padre e figlio.

"Servono al più presto i presidi di Polizia all'interno delle strutture ospedaliere prima che si arrivi alla tragedia. La violenza è in crescita e bisogna fermarla con azioni decise.

Chiediamo un segnale deciso da parte del Prefetto e della Questura", dice il consigliere regionale dei Verdi e membro della Commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli.