Coppa Italia: 2-0 al Perugia, Napoli ai quarti

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - Il Napoli si è qualificato per i quarti di finale di Coppa Italia. Negli ottavi i partenopei hanno battuto 2-0 il Perugia e ai quarti affronteranno la vincente di Lazio-Cremonese. Le due reti sono state realizzate da Lorenzo Insigne, in entrambi i casi su rigore al 26' e al 38' del primo tempo. Il Perugia ha avuto a sua volta a disposizione un penalty, prima dell'intervallo, ma Iemmello non l'ha trasformato. (ANSA).