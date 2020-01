Napoli ancora ko per errori difensori

(ANSA) - NAPOLI, 11 GEN - Napoli ancora sconfitto per un clamoroso errore dei propri difensori all' Olimpico. Dopo una gara equilibrata ed un secondo temnpo dominato dagli azzurri, che colgono anche un palo con Zielinsky, all' 82' Ospina, incalzato da Immobile, si imbarca in un pericoloso dribbling e perde palla. Il laziale scarica in porta da posizione angolata.

Di Lorenzo, nel tentativo di salvare sulla linea, insacca nella propria porta.

Dopo un primo tempo in cui la Lazio si era fatta preferire per iniziativa e velocità, nel secondo tempo il Napoli aveva fatto vedere le cose migliori, assumendo il controllo del gioco ed andando ad un passo dal gol con Zielinski e con un rasoterra di Insigne. Nel finale, inutile l' arrembaggio degli azzurri con l' ingresso di LLorente e Lozano.