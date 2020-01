Pratiche edili, a Capri la telematica

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 10 GEN - Il Comune di Capri (Napoli) ha annunciato l'avvio del servizio telematico per la presentazione di tutte le pratiche riguardanti il settore edilizio. I cittadini residenti che dovranno chiedere autorizzazioni per lavori edilizi negli immobili di loro proprietà, da oggi non dovranno più recarsi nella sede comunale ma accedere al portale istituzionale.

Si tratta di un sistema per superare tutte le burocrazie e che accelera pratiche di vitale importanza per i cittadini.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Marino Lembo che ha evidenziato: "L'informatizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale rappresenta un passo importante fortemente voluto dalla Amministrazione Comunale ed è un ulteriore azione nel cammino verso il graduale efficientemente degli uffici comunali e di quello tecnico in particolare.".