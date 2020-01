Maltempo:Bonavitacola,governo intervenga

(ANSA) - SALERNO, 10 GEN - "Ci aspettiamo sicuramente che il Governo affianchi l'intervento della Regione Campania". Così il vice governatore della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola a margine del sopralluogo effettuato questo pomeriggio a Cetara (Salerno) insieme al capo dipartimento della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli. "D'altronde il capo della protezione civile è venuto autorevolmente per questo motivo, perché potesse rendersi conto dell'entità dei problemi - ha aggiunto - e per poter in qualche modo avallare in modo autorevole la relazione sulla quantificazione dei danni che la direzione generale della protezione civile della Campania ha attrezzato sulla base di quelle che sono le segnalazioni dei comuni". Per Bonavitacola "la filiera istituzionale si sta muovendo nel modo giusto io credo che si potrà fare un lavoro soddisfacente per garantire la sicurezza dei nostri cittadini".(ANSA).