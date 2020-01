Giuramento Manfredi: Mcl,orgoglio Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 10 GEN - Anche il Movimento Cristiano Lavoratori "saluta con piacere il giuramento del neo ministro professor Gaetano Manfredi per la sua alta competenza nell'ambito della lunga e luminosa carriera accademica e quale presidente della Crui". É il pensiero di Michele Cutolo, vice presidente nazionale Mcl e presidente provinciale di Napoli dell'organizzazione.

"Per Napoli, per la città di Nola e per l'Università Federico II é motivo di orgoglio e anche per l'Mcl partenopeo soprattutto in considerazione della proficua collaborazione fornita nella qualità di rettore per le varie edizioni della jobt active school" aggiunge Cutolo.