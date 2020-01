Denunciato nipote esponente clan

(ANSA) - NAPOLI, 10 GEN - Un ragazzo di 14 anni, nipote di un esponente di spicco del clan Mazzarella, che opera nel centro storico di Napoli, è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Borgoloreto in possesso di un'arma da taglio.

Nascondeva infatti un coltello 'a farfalla' negli slip che i militari hanno trovato perquisendolo. Il ragazzino è stato identificato, denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e poi affidato ad un parente.

L'arma è stata sequestrata. Il giovane si trovava in piazza Mercato, insieme con tre amici, tutti minorenni. (ANSA).