Borrelli, danni mareggiate? prevenzione

(ANSA) - BENEVENTO, 10 GEN - "I danni da mareggiate non rientrano negli interventi da Protezione Civile. Lì c'è da fare un'attività di prevenzione strutturale nell'ambito dei programmi degli interventi previsti dal ministero dell'Ambiente. Certo, la dichiarazione dello stato di emergenza ci sarà ma gli interventi che possiamo mettere in campo ora sono il ripristino dei servizi, strade e infrastrutture. Se invece c'è erosione costiera è un problema diverso che non si può gestire in fase emergenziale". Così il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha risposto a Benevento ai giornalisti in merito ai danni causati dal maltempo sulla fascia costiera Amalfitana dove nel primo pomeriggio effettuerà un sopralluogo.

Borrelli, insieme al Vicepresidente della Giunta regionale della Campania Fulvio Bonavitacola, ha iniziato il suo tour campano a Benevento dove in prefettura ha avuto un incontro tecnico con il prefetto Antonio Cappetta, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ed il presidente della Provincia Antonio Di Maria.