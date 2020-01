Napoli,PS arresta uomo armato di accetta

(ANSA) - NAPOLI, 9 GEN - Un uomo armato di accetta, si introduce in un Caf e, dopo averlo minacciato, utilizza senza autorizzazione il computer dell'ufficio. É accaduto a Napoli in un edificio della centrale Piazza Cavour. L'uomo, di nazionalità srilankese, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Carlo Arena, allertati su segnalazione della sala operativa.

Il responsabile del Caf per i cittadini del suo Paese - suo connazionale - ha riferito che, poco prima, nell'appartamento si era introdotto l'uomo minacciandolo.

I poliziotti hanno individuato l'uomo nell'appartamento e lo hanno bloccato e disarmato. Roshan Saliya Tissara Megal Httiarachchige, di 32 anni, irregolare sul territorio e con precedenti di polizia, è stato arrestato per violenza privata e detenzione e porto illegale di arma da taglio.