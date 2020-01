Sparito ex concorrente Grande Fratello

Giorni di ansia a Torre del Greco (Napoli) per le sorti di Luigi Mario Favoloso, il trentaduenne ex fidanzato di Nina Moric e concorrente del Grande Fratello nel 2018. A fornire aggiornamenti sulla vicenda (portata alla luce nelle ultime ore da organi di stampa e di cui oggi riferisce il Corriere della Sera), è il fotoreporter Alex Fiumara, tra i primi a lanciare l'allarme sulle sorti di Favoloso, di cui non si hanno più notizie ufficiali dallo scorso 29 dicembre e la cui scomparsa è stata denunciata dalla mamma, Loredana Fiorentino, agli agenti del commissariato di polizia della sua città natale, dove aveva deciso di trascorrere le vacanze natalizie pur essendo residente a Milano. ''In merito alla scomparsa di Luigi Mario Favoloso - scrive sulla sua pagina Facebook - non si hanno ancora notizie riguardanti il suo stato di salute né sulla sua attuale posizione''.