Comune Napoli consegna 32 nuovi alloggi

(ANSA) - NAPOLI, 8 GEN - Nuovi alloggi di edilizia residenziale popolare per 32 nuclei familiari che dal post terremoto del 1980 erano sistemati nel cosiddetto campo evangelico di Ponticelli.

Gli alloggi, realizzati dal Comune di Napoli con risorse proprie e fondi del Pon Metro per un investimento complessivo di poco superiore ai 4 milioni di euro, si trovano in via dell'Odissea a pochi passi dalle vecchie sistemazioni delle famiglie. "Una scelta, quella di costruire le nuove case nella medesima area - ha spiegato l'assessore Monica Buonanno - per consentire loro di mantenere la propria identità territoriale e per i bambini il legame con la comunità scolastica". La costruzione degli alloggi è iniziata nel 2016. Oggi le famiglie, che sono entrate nelle case all'inizio di dicembre, sono state ricevute a Palazzo San Giacomo dal sindaco de Magistris, dall'assessore Monica Buonanno e dal presidente del Consiglio comunale Alessandro Fucito.

"Riteniamo che il diritto alla casa sia fondamento della dignità dell'uomo" ha detto de Magistris.