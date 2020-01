Epifania: festa in piazza Plebiscito

(ANSA) - NAPOLI, 6 GEN - Centinaia di bambini con il naso all'insù in attesa che la Befana lanciasse, da una gru dei vigili del fuoco, dolci e caramelle in Piazza del Plebiscito a Napoli. Tante le famiglie che oggi si sono ritrovate nella piazza per la festa della Befana, organizzata dal Comune in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

''Questa festa è la migliore conclusione di un periodo festivo eccellente per la città con tantissime presenze - ha detto il sindaco De Magistris - rivolgo il mio ringraziamento e la mia gratitudine ai Vigili del fuoco che sono sempre in prima linea con tanta professionalità, umanità e sacrificio''. Nella piazza sono stati allestiti 'Pompieropoli', percorso ludico creativo con gli automezzi speciali dei Vigili del fuoco, ed il percorso didattico-educativo sull'educazione stradale dell' Associazione di volontariato 'Asso è...'. A rendere festosa l'atmosfera, il ritmo della tammorra con la Paranza di Romeo Barbaro e "I Guarracini".