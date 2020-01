Capri:Funicolare chiude per manutenzione

(ANSA) - NAPOLI, 6 GEN - Sarà sospeso da domani, 7 Gennaio il servizio della funicolare di Capri, che collega il porto di Marina grande alla "piazzetta".

Lo ha reso noto la Sippic, società che gestisce l' impianto, con un manifesto affisso nelle due stazioni di arrivo e partenza.

Il servizio sarà sospeso per consentire la manutenzione invernale della funicolare, così come accade tutti gli anni e riaprirà all' inizio della primavera.

Per i collegamenti da Marina Grande alla "piazzetta" e sarà attivato un servizio sostitutivo a mezzo di autobus che partiranno dallo stazionamento di piazza Ungheria, a pochi metri dalla Piazzetta e da Marina Grande, all'altezza del'ingresso della stazione della funicolare.