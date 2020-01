14nne colpito al capo a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 6 GEN - Un ragazzo di 14 anni è stato colpito con una mazza da baseball o una spranga di ferro al capo nella notte del 5 gennaio a Napoli, in Vico Consolazione, stradina alle spalle di Piazza Cavour, nel centro antico. É stato soccorso dai carabinieri e si trova al Cardarelli dove gli è stata diagnosticata, spiega il direttore sanitario Giuseppe Russo, "una frattura fronto-parientale con ematoma. É vigile e cosciente ma è tenuto sotto osservazione. Se l'ematoma non si riduce bisognerà fare un intervento chirurgico. Le sue condizioni non sono particolarmente critiche". É stato soccorso dai cc che hanno risposto a una chiamata dal 112 intorno all'una in cui si denunciava una rissa. Hanno trovato solo il giovane, steso a terra, con segni di essere stato colpito al capo e quindi hanno chiamato il 118. Nell'area hanno anche rinvenuto un bossolo e tracce di sangue: sono stati fatti prelievi per capire a chi appartenga. Le indagini non escludono alcuna pista, sia quella dell'aggressione che del regolamento di conti.