Calza befana appesa nel 47% delle case

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - La calza della Befana viene appesa in quasi la metà delle case degli italiani (47%) mentre ad una minoranza del 13% la Befana porta altri regali ed il resto non festeggia anche perché non ha bambini. E' quanto emerge da una elaborazione Coldiretti/Ixe' per la Festa dell'Epifania.

Immancabili nella calza sono cioccolate, caramelle e carbone dolce ma la svolta green e la spinta verso una migliore alimentazione contagia anche la Befana e in molte famiglie tornano anche fichi e prugne secche, nocciole, noci e soprattutto biscotti fatti in casa. Da qualche anno però l'appuntamento si è diffuso anche tra gli adulti che sfruttano l'occasione per scambiarsi o farsi doni, anche simbolici, spesso approfittando dell'inizio della stagione dei saldi. Una ultima occasione di festa - conclude la Coldiretti - fa salire a oltre 5,1 miliardi il valore dei regali acquistati durante le festività di fine ed inizio anno.