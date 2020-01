Napoli: promozione per abbonamenti girone ritorno

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Il Napoli ha lanciato un mini abbonamento per l'intero girone di ritorno di serie A. Il club azzurro ha annunciato una promozione che parte dalla doppia sfida contro la Fiorentina del 18 gennaio e contro la Juventus del 26 gennaio. I sottoscrittori dell'abbonamento al girone di ritorno potranno anche godere del diritto di prelazione per l'acquisto dei biglietti per l'ottavo di finale di Champions League contro il Barcellona.

I mini abbonamenti per le dieci partite casalinghe di campionato del girone di ritorno saranno in vendita dalle 15 di oggi a un prezzo che è stato ridotto dopo le prime nove gare del girone di andata: le curve sono in vendita a 142 euro, i distinti 262 euro, la Tribuna Nisida a 395 euro e la tribuna Posillipo a 526 euro. (ANSA).