Capodanno: pienone in Piazzetta a Capri

(ANSA) - NAPOLI, 1 GEN - Pienone in 'Piazzetta' a Capri per Capodanno con lo spettacolo all'aperto organizzato dal Comune.

Sul palco Fabrizio Fierro e la Fierro's Band che hanno fatto ballare tutta la Piazzetta. Dopo la mezzanotte la band ha ceduto lo spazio ad un team di dj, Si è proseguito fino all'alba. In piazza, con giovani e giovanissimi c'erano il variegato mondo di vip, habitué dell'isola azzurra, vacanzieri e tanti giovani capresi.

Numerosi vip hanno aperto le seconde case per l' arrivo del bel tempo. In piazza anche diversi vip di 'Capri,Hollywood'. Stamattina c'è stato chi ha approfittato del bel tempo per un assaggio di tintarella in spiaggia.