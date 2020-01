Botti:cc,a Napoli 12 feriti,nessuno grave

(ANSA) - NAPOLI, 1 GEN - Secondo le prime notizie fornite dal Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli, è di 12 feriti - nessuno in gravi condizioni - il bilancio per i botti di Capodanno in città e provincia

Una persona è stata portata all'ospedale San Giovanni Bosco, due al San Paolo (una delle quali è stata ferita alla palpebra da un frammento di sasso fatto esplodere da un petardo), un'altra è stata portata a Villa Betania, un'altra al Cardarelli. Sull'entità delle ferite non sono stati ancora forniti dettagli. Altre 7 persone sono state portate nell'ospedale di Pozzuoli e in altre strutture sanitarie.

Diversi gli interventi effettuati anche dai Vigili del fuoco.