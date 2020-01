A Marano furto utilizzando un ordigno

(ANSA) - NAPOLI, 1 GEN - Approfittando dei festeggiamenti in corso per il Capodanno, alcuni banditi hanno compiuto un furto in una banca poco dopo la mezzanotte utilizzando una bomba artigianale a Marano alle porte di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano sull'episodio, i malviventi, dopo aver danneggiato una porta di emergenza blindata, sono entrati nella Banca di Credito Popolare nel centrale Corso Europa e hanno fatTo esplodere un ordigno nei pressi del bancomat dall'interno dell'istituto di credito. Hanno preso il danaro - la quantificazione è in corso - e sono fuggiti.