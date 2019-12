Un ulivo ricorda Maikol a Forcella

(ANSA) - NAPOLI, 31 DIC - Un ulivo è stato collocato in piazza Calenda, nel rione Forcella, per ricordare Maikol Giuseppe Russo, vittima innocente di una stesa di camorra il 31 dicembre 2015. L' iniziativa è stata voluta dall' associazione dei commercianti "'A Furcella". La cerimonia è stata introdotta da Don Luigi Calemme, parroco della chiesa Santissima Annunziata Maggiore: "E' un segno di rinascita e di pace: con esse ricordiamo Maikol e tutte le vittime innocenti della camorra", ha detto. Don Angelo Berselli, parroco di san Giorgio maggiore ha auspicato che sia possibile "ritrovarsi qui negli anni futuri con i bambini per farne capire il significato". L'ulivo è stato invasato dalla madre di Maikol, Angela, madre di due figli di sei e nove anni, alla presenza di altri due familiari di vittime innocenti della camorra, Giannino Durante, padre di Annalisa, uccisa da un proiettile a Forcella il 27 marzo 2004, e Carmela Sermino, vedova di Giuseppe Veropalumbo, ucciso a Torre Annunziata il 31 dicembre 2007.