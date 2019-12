Botti:Verdi,Napoli come 'Notte Giudizio'

(ANSA) - NAPOLI, 31 DIC - "Dalle 15 di oggi Napoli e provincia assomigliano al film 'La Notte del Giudizio': il governo americano istituisce un periodo annuale di dodici ore, 'Lo Sfogo', durante il quale tutte le attività criminali diventano legali" afferma il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che si batte "contro l'usanza criminale di sparare botti e bombe illegali" per il Capodanno.

Secondo Borrelli "intere zone di Napoli, da Piazza Nazionale - dove fu ferita la piccola Noemi - a via Rosaroll fino a via Leopardi e viale Augusto passando per i Quartieri Spagnoli, il Centro Direzionale, la Sanità sono in mano a delinquenti e invasati che sparano botti pericolosi e bombe come se stessimo in guerra". "Le forze dell'ordine - denuncia Borrelli - sembra che abbiano lasciato in queste ore campo libero all'illegalità malgrado tutti i maxisequestri effettuati". "A Fuorigrotta il traffico è stato deviato da alcune persone che hanno deciso di sparare intere batterie di fuochi nel mezzo di via Leopardi".