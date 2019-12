Botti: 52 tonnellate sequestrate da Gdf

(ANSA) - NAPOLI, 31 DIC - Oltre 52 tonnellate di botti illegali sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza tra Napoli e Caserta. A Teano sono state trovate, in un' azienda che importa fuochi d' artificio, 30 tonnellate di botti contenenti oltre 4 tonnellate di esplosivo, per un valore di mercato di oltre mezzo milione. I militari hanno intercettato un camion di un' impresa autorizzata,che aveva immagazzinato fuochi oltre i limiti previsti dalla licenza. L' amministratore è stato denunciato. A Marcianise la Gdf ha bloccato un carico di oltre 75 mila botti pericolosi, per oltre 7 tonnellate. Il materiale, stava per essere spedito in Germania in scatoloni privi di indicazioni sulla pericolosità. Nel quartiere Pianura, a Napoli, i finanzieri hanno sequestrato 3 tonnellate di fuochi artificiali, 5 kg di polvere e 20 di zolfo. Il titolare è stato arrestato. A Castello di Cisterna, sequestrati 80 chili di botti illegali in un'abitazione. Denunciati un italiano e due cinesi.

Sequestri anche a Nola e Casalnuovo. Quattro denunciati.