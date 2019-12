Due quintali di botti sequestrati dai Cc

(ANSA) - NAPOLI, 30 DIC - Circa due quintali di fuochi pirotecnici di genere proibito sono stati sequestrati dai Carabiieri nel garage di un condominio a Villaricca.

Tre persone sono state arrestate e due denunciate dai militari.

Gli arrestati sono: Fabio Esposito, 35 anni, di Villaricca e Francesco Fioretti, 37 di Qualiano, già denunciati in passato.

Durante una perquisizione, i militari hanno trovato 434 ordigni artigianali e 761 fuochi di "libera vendita", nascosti in tre box auto di un condominio. Il materiale pirotecnico, stoccato in tre piccoli locali sotterranei, era composto da "rendini", "cipolle", "colpi di mortaio" e "batterie di fuochi".

Tre persone sono state denunciate per aver concesso in uso ai due arrestati i locali come magazzino per il materiale esplodente la cui potenza avrebbe potuto mettere in serio pericolo la stabilità dell'intero condominio.