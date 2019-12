Calcio: stampa Spagna, Real accelera per Fabian Ruiz

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il quotidiano sportivo spagnolo 'As' ne è certo: Fabian Ruiz è il nome in cima alla lista dei desideri del Real Madrid per il prossimo calciomercato estivo.

Così titola in prima pagina 'Accelerata per Fabian', vista l'intenzione del giocatore di non allungare il contratto con il Napoli che è in scadenza nel 2023. Quello del Real per il calciatore attualmente a disposizione di Gattuso è un interesse che dura dalla scorsa estate, ma visto che nell'accordo con la società di De Laurentiis non sono state inserite clausole rescissorie bisognerà trattare con il presidente che non vuole mollare il suo gioiello, a meno che, avrebbe fatto sapere, qualcuno non sia disposto a pagare 180 milioni di euro, cifra che però potrebbe diminuire se il Napoli non dovesse qualificarsi per la prossima Champions. A spingere per trasferisi alla 'Casa Blanca' sarebbe lo stesso Fabian Ruiz, che potrebbe arrivare a chiedere di essere ceduto a luglio, come faranno altri suoi compagni. (ANSA).