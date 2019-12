Di Maio, noi con De Luca? Per carità

(ANSA) - AVELLINO, 24 DIC - "Ma come si può andare con De Luca in questa regione, per carità, per carità". Così il leader M5S, Luigi di Maio a chi gli chiede ad Avellino se abbia chiuso del tutto la porta al Pd in vista delle regionali in Campania.

"Ci sono tante realtà civiche che ci stanno chiamando e ci stanno cercando", ha aggiunto. E in precedenza: "Vedo che in questi giorni c'è una grande voglia di metterci gli uni contro gli altri ma non ci riusciranno", così Di Maio ad Avellino ad una domanda sull'eventuale apertura al Pd che il ministro Costa avrebbe ipotizzato in vista delle Regionali in Campania. "Anche Costa è stato frainteso", ha aggiunto.