Campania: De Luca, su bilancio sforzo eccezionale

(ANSA) - NAPOLI, 24 DIC - "Abbiamo fatto uno sforzo eccezionale, tenuto conto delle risorse disponibili. Un lavoro eccellente. Le poesie sono un' altra cosa, nei bilanci bisogna misurare le proposte con i conti". Così il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca ha commentato con i giornalisti l' approvazione del bilancio regionale.

"Abbiamo coperto tutte le politiche sociali, abbiamo mantenuto i finanziamenti per 'Scuola viva', abbiamo mantenuto il programma di aiuto straordinario alle famiglie ed agli studenti con gli abbonamenti gratuiti ai trasporti per 130 mila studenti, ed andiamo avanti con il concorso della Regione 'piano per il lavoro'", ha aggiunto De Luca.

"Negli ultimi giorni - ha proseguito il presidente della Giunta regionale - abbiamo dovuto reperire risorse per gli episodi alluvionali che abbiamo avuto in Campania, e questo sarà il problema che siamo chiamati ad affrontare subito. Abbiamo la costiera sorrentina ed amalfitana disastrate, con centinaia di sfollati, e dobbiamo pretendere un' attenzione molto seria da parte del Governo".

"Il resto - ha concluso De Luca, riferendosi agli interventi molto critici delle opposizioni, Forza Italia e Movimento 5 Stelle - è propaganda pre-elettorale, sono chiacchiere al vento.

Ma lasciamo perdere e facciamo Natale in grazia di Dio". (ANSA).