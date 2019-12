Calcio: Sarri, Napoli ostaggio mio? Sono legato ad ambiente

(ANSA) - TORINO, 24 DIC - "Il Napoli ostaggio di Sarri? Non posso dirlo da 800 chilometri di distanza...". Maurizio Sarri non esprime giudizi sulle difficoltà della sua ex squadra. "Io sono legato all'ambiente - si limita ad aggiungere intervistato da Sky Sport24 - e al gruppo di giocatori grazie al quale ho fatto un grande salto di qualità". (ANSA).