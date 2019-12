Aperitivo in versi, offre la poetessa

Domenica 29 dicembre 2019 a Napoli, al Cafe' De Paris in Via Cesare Rosaroli 77i, alle ore 19 aperitivo offerto dalla poetessa Provvidenza Migliaccio per presentare la sua raccolta "Le ancore dell'anima" (Pluriversum edizioni). Interverrà il prof. Antonio Di Bartolomeo, direttore della casa editrice Pluriversum. Ci sara' la partecipazione straordinaria del giovane artista napoletano Luca Errico, autore della copertina. Sarà presente il maestro napoletano degli origami, Francesco Cirillo, con le sue sculture di carta. Chiudera' la serata il giovane cantautore napoletano "The Wanted".