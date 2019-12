Agguato in bar a Portici, ucciso pregiudicato

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - Un pregiudicato, Ciro D' Anna, di 38 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco poco fa a Portici (Napoli). L'uomo si trovava all' interno di un bar-tabaccheria in via Università, dove è stato raggiunto da uno o più sicari che gli hanno esploso contro cinque colpi di pistola.