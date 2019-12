Meteo: famiglia in salvo nel Beneventano

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC -La squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuco di Benevento ha messo in salvo una intera famiglia nel Comune di Puglianello (Benevento) in seguito allo straripamento del fiume Volturno.

Nelle ultime 24 ore sono stati oltre 150 gli interventi dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Benevento a causa del maltempo. La Direzione Regionale della Campania ha disposto il raddoppio dei turni, con 60 unità in servizio. Di rinforzo, la colonna mobile del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo nella giornata di ieri ha raggiunto Benevento. Moltissime le richieste di soccorso pervenute alla sala operativa del 115.

Molti i tagli di alberi caduti sulla sede stradale o sulle linee elettriche. Supporto è stato dato alle squadre dell'Enel, ed assicurata alimentazione sussidiaria di energia elettrica a fabbricati con apparecchiature salvavita mediante l'utilizzo di gruppi elettrogeni in dotazione. Numerosi anche gli interventi per caduta di tegole o di tabelloni pubblicitari.