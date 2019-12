Solidarietà per sostegno allo studio

(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - Sostenere nello studio e nell'educazione ragazzi in difficoltà: questo l'obiettivo della serata di solidarietà promossa dalla Fondazione R.Guardini-Istituto Sacro Cuore Napoli per l'associazione "Portofranco". "L'educazione e l'istruzione se vogliono provare a intercettare le esigenze dei giovani devono essere veicolate all'interno di una proposta unitaria e integrale. E' questo che le istituzioni non possono assolutamente ignorare" ha detto Antonio Romano, presidente della Fondazione. "Quella del Sacro Cuore è una proposta comunitaria - ha aggiunto - una proposta integrale perché è sempre più radicale l'esigenza di ricondurre a unità il bisogno educativo in tutti gli aspetti necessari alla crescita dei giovani: il sostegno allo studio, allo sport, alla musica, l'impegno sociale e solidale". Alla manifestazione sono intervenuti rappresentanti delle realtà coinvolte nell'azione di solidarietà come il Banco Alimentare, e, inoltre, gli studenti sportivi di eccellenza, genitori, nonni, docenti, educatori.