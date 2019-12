Maltempo:SOS sindaco Limatola,siamo soli

(ANSA) - NAPOLI, 21 DIC - Stiamo fronteggiando la grave emergenza maltempo da soli, con il solo sostegno dei vigili urbani, dei volontari della Protezione civile locale "Fides" e dei nostri concittadini". Questo il contenuto di un appello del sindaco di Limatola, Domenico Parisi, in seguito ai danni ed ai disagi che sta creando il maltempo in queste ore su tutto il territorio comunale. "Una situazione - afferma il sindaco - che si è aggravata in seguito allo straripamento del corso d' acqua Tiso, ramo che è di competenza del Genio civile. Spiace a riguardo segnalare che più volte avevamo segnalato all'Ufficio la necessità di intervenire al fine di una adeguata attività di manutenzione. Purtroppo senza ricevere interventi concreti". "Intanto - conclude Parisi - stiamo fronteggiando questa emergenza, che non ha precedente alcuno nella nostra realtà, con mezzi locali e con l'opera degli uomini del posto ai quali rivolgo un ringraziamento per l'impegno e l'alto senso civico profusi".