Maltempo: frane in Costa d' Amalfi

(ANSA) - NAPOLI, 21 DIC - Una frana è stata provocata dalla pioggia abbondante a Ravello, centro della costiera amalfitana, in via della Repubblica. Al momento non vengono segnalati feriti o danni a cose ma i Vigili del fuoco stanno provvedendo all' evacuazione dei residenti.A Scala ed Atrani, si monitorano costantemente le condizioni del torrente Dragone, ingrossato dalla pioggia.Il sindaco del Comune di Valle, Luciano De Rosa, ha firmato un'ordinanza che invita i cittadini a non sostare nei piani bassi degli edifici ed ha sgomberato via dei Dogi in via precauzionale.Diverse le situazioni critiche in tutta la Costiera Amalfitana: a Cetara un' esondazione sta interessando il centro del paese. In Prefettura a Salerno è stato attivato il Centro Coordinamento Soccorsi al quale prenderà parte anche il vicepresidente della Giunta regionale, Fulvio Bonavitacola insieme alla Protezione civile della Regione Campania. Sono difficili i collegamenti con la Costiera, già compromessi da una frana avvenuta la settimana scorsa a Maiori