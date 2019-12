Gattuso "non ho paura,mi mostro duro e do tranquillità"

(ANSA) - NAPOLI, 21 DIC - "Di questi miei primi giorni a Napoli ho notato la foto dell'abbraccio del presidente a Insigne. Dobbiamo ripartire da lì, questa squadra ha dato tanto alla città e penso che in questo momento i giocatori hanno bisogno che tutti gli facciano sentire affetto, dal club ai tifosi". Così il tecnico del Napoli Rino Gattuso alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. "La squadra - ha aggiunto - si è consegnata a me, stanno lavorando duro e io non ho paura, mi devo mostrare duro e devo dare tranquillità alla squadra".

