Esondano fiumi, disagi nel Sannio

(ANSA) - BENEVENTO, 21 DIC - Pioggia e vento stano creando disagi alla popolazione e alla circolazione stradale nel Sannio.

La pioggia insistente delle ultime ore sta facendo salire velocemente i livelli dei fiumi, come il Sabato, il Titerno ed il Calore.

I maggiori disagi si stanno registrando a Limatola dove sono esondati alcuni torrenti e ci sono degli allagamenti in corso, e nel comune di Montesarchio, dove ha esondato il torrente Tesa.

Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco di Benevento per allagamenti e smottamenti che creano disagi alla circolazione stradale sulle arterie stradali principali come è accaduto sulla SS372, denominata Benevento-Caianello, chiusa all'altezza di Dragoni (Caserta) per allagamenti e smottamento.