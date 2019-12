Per evitare Cc fuggono e investono donna

(ANSA) - NAPOLI, 20 DIC - Fuggono per evitare un posto di controllo dei carabinieri ed investono una donna. Nonostante questo continuano a percorrere le strade del centro di Napoli a tutta velocità ed anche contromano. E' accaduto lo scorso 8 ottobre, nella zona di piazza Monteoliveto: identificato un 32enne del quartiere Mercato; è stato raggiunto da un avviso di conclusione indagini preliminari per lesioni e omissione di soccorso a seguito di incidente.

Erano su uno scooter i due fidanzati quando si sono imbattuti nei militari: visto che il mezzo non era assicurato hanno intrapreso una rocambolesca fuga. La vittima, una 68enne, soccorsa da alcuni passanti è stata trasportata in ospedale, 10 i giorni di prognosi. I militari della compagnia Napoli centro, coordinati dalla Procura di Napoli, hanno visionato le immagini di telecamere comunali e private e sono riusciti a raccogliere elementi decisivi: la targa dello scooter, una particolare cromatura della fiancata e il volto del 32enne, visto che viaggiava senza casco.(ANSA).