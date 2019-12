GdF impone tasse ai proventi criminali

(ANSA) - NAPOLI, 19 DIC - Ha consentito di tassare gli interessi incamerati dagli usurai, alcuni anche legati alla camorra, (per 200 mila euro), 450mila euro intascati da chi si è reso colpevole di reati contro la pubblica amministrazione e anche 700mila euro rubati a una anziana, vittima di circonvenzione di incapace: ammonta a 1,4 milioni di euro il patrimonio che la Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) sta tassando notificando imposte a 14 persone ritenute colpevoli di avere incamerato profitti con attività criminali messe a segno nel Napoletano. Coordinati dal locale Ufficio inquirente diretto dal procuratore Pierpaolo Filippelli, i finanzieri sono riusciti a intercettare e quantizzare la mancata capacità contributiva delle condotte penalmente rilevanti commesse da queste persone che ora - viene sottolineato - pagheranno le tasse come i cittadini onesti.

Complessivamente i finanzieri di Torre Annunziata, Torre del Greco, Casalnuovo, Castellammare di Stabia e Massa Lubrense hanno imposto quasi mezzo milione di euro di versamenti per l'Erario.

Tassati, infine, anche oltre 50 mila euro di contributi comunitari e regionali erogati per incentivare gli investimenti nel settore della pesca e dell'agricoltura, utilizzati, invece, per esclusivi fini privati.