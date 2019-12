Champions: Atalanta-Valencia 19 febbraio, Lione-Juve il 26

(ANSA) - NYON (SVIZZERA), 16 DIC - Sarà l'Atalanta la prima squadra italiana a scendere in campo per gli ottavi di Champions League. Per la squadra di Gasperini l'appuntamento in casa per l'andata è fissato a mercoledì 19 febbraio (ritorno a Valencia il 10 marzo). Il 25 febbraio al San Paolo tocca al Napoli (ritorno il 18 marzo al Camp Nou di Barcellona), mentre la Juventus giocherà l'andata degli ottavi a Lione il 26 febbraio (ritorno allo Stadium il 17 marzo). (ANSA).