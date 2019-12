In 24 ore 2.650 permessi di soggiorno

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - L'ufficio Immigrazione della Questura di Napoli, da venerdì pomeriggio a ieri mattina, ha effettuato un'apertura straordinaria degli sportelli con la convocazione di 2.450 cittadini extracomunitari per la conclusione dell'iter amministrativo e la consegna materiale del permesso di soggiorno.

In meno di 24 ore sono stati consegnati 2.650 titoli di soggiorno. La Questura di Napoliri badisce "a tutta l'utenza l'importanza di consultare il sito http://212.131.162.130/qnaim/index.php per verificare l'esito delle istanze presentate, avendo cura di presentarsi presso la sede dell' Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli in Via Galileo Ferraris 131, nel giorno indicato". Accanto a questo canale informativo, utile - si evidenzia - è stato l'apporto di numerose associazioni che contribuiscono al dialogo con il pubblico. Saranno predisposte nuove giornate in vista dell'approssimarsi delle festività natalizie per consentire agli utenti stranieri di raggiungere i propri parenti nei loro paesi di origine.