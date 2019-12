Per Koulibaly sospetto stiramento al bicipite femorale

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - E' di sospetto stiramento al bicipite femorale destro, la prima diagnosi dello staff medico del Napoli, per Kalidou Koulibaly. Il difensore è uscito al 6' del match di stasera contro il Parma, per un dolore alla coscia emerso mentre inseguiva Kulusevski che ha poi segnato l'1-0 degli emiliani. Per il centrale azzurro si prospetta, dunque, uno stop che sarà quantificato meglio domani, dopo le ulteriori analisi strumentali a Castel Volturno. (ANSA).