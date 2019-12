Calcio: Napoli-Parma; verifiche pompieri su tetto San Paolo

(ANSA) - NAPOLI, 14 DIC - I Vigili del Fuoco stanno verificando le condizioni del tetto dello stadio San Paolo di Napoli dove oggi alle ore 18 è in programma la partita contro il Parma. Al termine delle verifiche ci sarà una riunione tra tutte le autorità coinvolte per decidere in merito al possibile rinvio del match o sulla eventuale chiusura di alcuni settori a rischio. Intanto la squadra azzurra attende a Castel Volturno l'esito delle verifiche. Per il Napoli la condizione più importante, riferiscono fonti del club, è che si giochi in tutta sicurezza per il pubblico. (ANSA).