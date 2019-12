Salvini,de Magistris non sa fare sindaco

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è recato nel carcere di Poggioreale per incontrare gli agenti penitenziari. Una visita la sua che segue le polemiche sulla nomina a Garante dei detenuti di Pietro Ioia, ex detenuto, da parte del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

"De Magistris? E' un sindaco molto particolare. Come ministro, sono stato contento di aver visitato molto spesso Napoli. De Magistris non è in grado di fare il sindaco di Napoli, non si è dimostrato all'altezza di gestire una città bella e complicata come questa". E' il pensiero del leader della Lega intervistato da Radio CRC che ha diffuso una sintesi delle sue parole.