Mosca auspica estradizione manager russo

(ANSA) - MOSCA, 13 DIC - Mosca auspica che il manager russo Aleksandr Korshunov, arrestato all'aeroporto di Napoli lo scorso agosto, sia estradato in Russia: lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Aleksandr Grushko, citato dall'agenzia Interfax. "Abbiamo chiesto l'estradizione. Ciò avviene nell'ambito della cooperazione tra le magistrature e speriamo che le autorità giudiziarie italiane prenderanno una decisione basata sul diritto", ha dichiarato Grushko.

Korshunov è un alto dirigente della società statale russa per la produzione di motori Odk. La Russia, riporta l'agenzia Interfax, lo accusa di appropriazione indebita di denaro pubblico per sette milioni di rubli, circa 100.000 euro.

Korshunov è stato arrestato su richiesta degli Usa, che ne chiedono a loro volta l'estradizione con l'accusa di spionaggio industriale.